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Kovid-19 nedeniyle tribünlere hasret kalan Sivassporlu taraftarlardan Petrocub maçına yoğun ilgi

27.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın tedbirleri nedeniyle Yeni 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarları, yaklaşık 16 ay sonra takımlarıyla buluşacak olmanın heyecanı sardı - Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki Petrocub maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor - Taraftarlardan Kübra Şahin: - "Alnımızın akıyla da bu turdan çıkacağız. Biletlere ilginin olması güzel, gidip takımımızı destekleyeceğiz, stadyumda yerimizi alacağız" - Süleyman Kurt: - "Yaklaşık 1,5 senedir hasrettik, inşallah perşembe günü takımımıza kavuşuyoruz"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Yeni 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarları, yaklaşık 16 ay sonra takımlarıyla buluşacak olmanın heyecanı sardı.

UEFA tarafından alınan karar gereği stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Petrocub maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu Buruciye Medresesi ve Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Passolig noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, uzun süren bekleyişin ardından maç bileti almanın mutluluğunu yaşadı.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı 27 bin 532 seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda maç günü yaklaşık 12 bin taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

- "Güzel bir atmosfer olacak"

Bilet almak için sıra bekleyen taraftarlardan Yusuf Sakarya, AA muhabirine, uzun kuyruk nedeniyle yaklaşık 4 saattir bileti almak için sıra beklediğini söyledi.

Karşılaşmaya ilginin fazla olduğunu belirten Sakarya, "Herkes maça gelmek istiyor, güzel bir atmosfer olacak." dedi.

İsmail Kartal ise uzun süre bekleyerek bilet aldığı için mutlu olduğunu anlatarak, "Sivasspor bu maçı alacak ve turu geçeceğiz. Karşılaşma sonunda inşallah rakibi eleyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Salgın nedeniyle taraftarların yaklaşık 1,5 yıldır stadyumlardan uzak kaldıklarını aktaran Kartal, maçların seyircili olmasını ve her zaman takımını desteklemek istediğini belirtti.

- Gurbetçiler de maça ilgi gösteriyor

Hollanda'dan memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Muttalip Eker de yaklaşık 4,5 saat bekleyerek bilet alma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Sivasspor'a her şey feda olsun. Sivasspor'a katkımız olacaksa ne mutlu bize, inşallah maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor taraftarı Süleyman Kurt ise maçı kazanacaklarına inandığını ve taraftarın her zaman kulübe sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Stadyuma taraftar alınacak olmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Kurt, "Yaklaşık 1,5 senedir hasrettik, inşallah perşembe günü takımımıza kavuşuyoruz." dedi.

Bilal Karaman da "Gönlümüzle, yüreğimizle, taraftarımızla her zaman Sivasspor'un yanındayız. İnşallah bu turu geçeceğiz. Avrupa'dan gelen torunlarımla birlikte maça giderek, takımımızı en güzel şekilde destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kübra Şahin ise Sivasspor'a Avrupa yolunda başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya gitmeyi çok bekledik, sabrettik ve Avrupa'ya gittik. İnşallah alnımızın akıyla da bu turdan çıkacağız. Biletlere ilginin olması güzel, gidip takımımızı destekleyeceğiz, stadyumda yerimizi alacağız. Bugünü çok bekledik, Sivasspor'un her maçında kombinelerimizi alıp stadyuma gidiyorduk. Böyle fırsat verilince de hemen geldik ve biletimizi almak istedik."

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