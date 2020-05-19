Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı

Kentte yıllık ortalama 400- 800 ton bal üretiminin yapıldığını, geçen yıl da yaklaşık 540 ton bal ürettiklerini belirten Evliyaoğlu, "Ben de aynı zamanda üreticiyim. Şu an elimde bal kalmadı. Birliğimize üye olanların balları tüketildi. Bunun tabii ki tek bir sebebi var, o da koronavirüs salgını. Balımız her yıl üreticinin elinde bu zamanda az da olsa kalırdı ancak bu yıl yeni sezona 2,5 ay kalmasına rağmen balımız tükendi." dedi.

Evliyaoğlu, bal sağımının Temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk haftasında yapıldığını ifade etti.

- "Arı ürünleri çok talep gördü"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönem arı ürünlerine talebin çok arttığını belirten Evliyaoğlu, bunların başında da bal ve arı sütünün geldiğini söyledi.

Evliyaoğlu, bu sezon ballarına en çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli'den talep olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte arı ürünlerine çok değer verildi. Başta bal olmak üzere arı sütü için bizi çok arayan var. Propolis talep eden var. Uzmanlarca hastalara önerildiği için arı ürünlerinin tüketimi bu dönem daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Ardahan çiçek balının bilinen bir bal olduğunu belirten Evliyaoğlu, "Bizim balımızın özelliği itibarıyla da taliplisi vardı ancak bu dönem daha da attı. Balımız binden fazla bitki örtüsü, yüksek rakımdaki çiçeklerden ve daha da önemlisi dil uzunluğuyla diğer arılardan farklı olan Kafkas arısınca üretilmesi nedeniyle ayrıcalıklı. Bal ve arı ürünleri, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli unsurlardır. Temennimiz yeni sezonun iyi geçmesi. Sezon verimli geçerse daha çok insana bal ulaştırmış olacağız." diye konuştu.