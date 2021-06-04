Kovid-19 salgını döneminde çevre kirliliğinde artış gözlemlendiği uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Deniz Elçileri Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çevre kirliliğinde artış gözlemlendiğini bildirdi.

Demir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeniden kendine gelmesi ve daha yaşanabilir olması için herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle doğa nefes aldı gibi görünse de evlere çekildikleri günlerde daha fazla atık oluşturarak çevreye daha fazla zarar verilmeye başlandığına işaret eden Demir, Birleşmiş Milletlerin son raporuna göre Türkiye'nin tatlı su kaynaklarının yüzde 45'inin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Demir, var olan kaynağı böylesi hızla kirletirken su kullanımına daha da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle salgın döneminde tüm dünyada temiz su kullanımı artmıştır. Türkiye'deki veriler, Mart 2020'den itibaren bireysel su kullanımının 4,5 kat arttığını göstermektedir. Bu artış sağlık açısından zorunlu görülmesine karşılık kontrolsüz ve bilinçsiz olması nedeniyle kaynaklarımız gittikçe azalmaktadır. Tek kullanımlık plastik şişe, kağıt bardak yerine matara, termos ya da kavanoz kullanmalıyız. Naylon poşet yerine bez çanta, evdeki çöpleri aynı yere atmak yerine onları ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız. Yeni sosyal hayatımızda artık maskeler var. Kullanmak zorunlu ama tek kullanımlık maske yerine yıkanabilir olanları tercih etmeliyiz."