Kovid-19 salgını villa turizmine talebi artırdı

Müşterilerin villalar için sürekli bilgi aldığını belirten Bardakçı, "Salgının başladığı dönemde Rusya'dan villalar için çok talep geldi. Özellikle pandemi sürecini buradaki villalarda geçirmek istediklerini söylediler. Biz bu talebi kabul edemedik. Önümüzdeki dönem için de çok yoğun talep var. Sürekli soruyorlar. İç pazarın da ilgisi yoğun." diye konuştu.

Oda içinde jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından toplantı masalarına kadar her türlü imkanın sağlandığı villaların, yeni süreçte gözde konaklama tesisleri olacağı öngörülüyor.

Geçen yıl 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'da konaklama sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan sertifikasyon sistemi kapsamındaki kriterlere göre hazırlıklarını sürdürüyor.

AYŞE YILDIZ/MUSTAFA KURT - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hem yerli hem de yabancı turist lerin Antalya 'daki villalara ilgisini artırdı.

Her türlü hizmetin sunulduğu villalarında 4'er yatak odası bulunduğunu dile getiren Bardakçı, "En az 8 kişi rahatça konaklayabiliyor. Burada kişiye özel 24 saat hizmet veriliyor. Otelin tüm imkanlarından da faydalanabiliyorlar." dedi.

- "Talep daha da artacak"

Alanya ilçesinde faaliyet gösteren emlak danışmanı Anjelika Anzhela Chezhia, tatil yapmak isteyenlerin pandemi dönemi için de çözüm üretebildiklerini söyledi.

Chezhia, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bizlere çok istek geliyor. Özellikle kiralık villalar istiyorlar. Ev ortamına girerek Antalya'nın güneşinden, denizinden faydalanmak istiyorlar. Talepler artmış durumda. Daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle Rusya'dan çoğu kişi, sıcak olduğu için Alanya ve Antalya'ya gelmek istiyor. Koronavirüsün artısı, Akdeniz bölgesine ilgiyi daha da artırdı. Sonuçta bu bir izole tatil. Rahat bir şekilde korkmadan tatil yapacaklar. Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa burada da öyle tatil yapacaklar, hastalıktan uzak kalacaklar."

- "Herkes müstakil ev ya da villa soruyor"