Kovid-19 salgını viral etkinin yanı sıra "sosyal ve psikolojik" etki oluşturuyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, "Salgınlar sadece viral bir tehdit olmayıp, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkileri haiz karmaşık bir olgudur." dedi.

Prof. Dr. Mehdiyev, AA muhabirine, dünyanın nadir görülen küresel çapta bir salgınla yüz yüze olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının yayılımını azaltmak ve tedavi yollarını bulmak için büyük uğraşlar verildiğini hatırlatan Mehdiyev, salgının insan vücuduna etkileri kadar sosyal ve psikolojik etkileri de olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadelede bilimin ışığında gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Mehdiyev, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede en büyük güvencemiz bilim ve bilimin önümüzü aydınlatan ışığıdır. Fakat salgınlar sadece viral bir tehdit olmayıp, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkileri haiz karmaşık bir olgudur. Dolayısıyla bilimin yükümlüğü sadece salgına yol açan belirli bir virüsü etkisiz hale getirecek laboratuvar çalışmalarıyla sınırlı olmayıp, bu süreçte ve sonrasında ortaya çıkabilecek ruhsal anlamdaki toplumsal ve bireysel buhranlarla baş etmede de etkin bir çalışmayı ihtiva etmelidir. Kovid-19 salgını viral etkilerinin yanında sosyal ve psikolojik etkiler de oluşturmuş durumda."