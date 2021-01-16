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Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak

16.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'deki doğa harikası Kaçkar Dağları, bu yıl da salgın sürecine rağmen heliski tutkunlarını ağırlayacak - Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu: - "Buraya gelen sporcular Kaçkar Dağları'nın ve ülkemizin tanıtımını yapıyorlar"

RİZE (AA) - Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen heliski tutkunlarını ağırlayacak.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındaki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle birlikte helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Haşimoğlu, gazetecilere 2004 yılından beri bu sporu Kaçkar Dağları'nda yapmaya başladıklarını söyledi.

Her yıl artış kaydettiklerini belirten Haşimoğlu, "Bu yıl 400 civarında rezervasyon yapıldı. Pandemi sürecinden dolayı Kanada, İsviçre'de ve bazı bölgelerde dağlar kapalı ister istemez. Kayak yapılamıyor. Bizim bölgenin kar kalitesinin yüksek olması ve verilen hizmetlerin iyi olması gelen misafirleri memnun etti. Buraya gelen sporcular Kaçkar Dağları'nın ve ülkemizin tanıtımını yapıyorlar. Bu hem bizim hem de ülkemiz açısından sevindirici bir şey." dedi.

Hazırlıkların 15 kişilik ekip tarafından tamamlandığını anlatan Haşimoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kovid-19 süreci iyi yönetildi. Bu süreç bizim için de bir referans oldu. Sporcular zaten ülkelerinden gelirken Kovid-19 testlerini yaptırıyorlar. Burada da otele gelirken HES kodlarına bakılıyor. Her türlü tedbir alınıyor. Dört kişilik gruplar halinde helikoptere biniyorlar. Zaten kayarken de belli bir mesafe ile kayıyorlar. Otel içerisinde pandemi kuralları harfiyen uygulandığı için herhangi bir sorun yaşanmıyor. "

Haşimoğlu, bölgede kayak tesisi yapılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Rehber Abela Blanc ise 2006 yılından beri Kaçkar Dağları'nda kayak yaptığını belirterek, "Burada doğa çok bakir. Dağdaki aktive çok hassas ve uzun deneyim gerektiriyor. Çığ düşmeleri bu işin en önemli riski. Karadeniz'in kıyısında olduğumuz için hava bir anda değişebiliyor." diye konuştu.

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