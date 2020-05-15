"Kovid-19 salgınında klinik, saha ve kültürel boyutlarıyla hemşirelik" paneli

Ordu Üniversitesince (ODÜ), "Kovid-19 salgınında klinik, saha ve kültürel boyutlarıyla hemşirelik" konulu panel düzenlendi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından online gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, çeşitli üniversitelerin akademik personeli ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Akdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, "Hemşirelik birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanması, işini sevgi, saygı ve özveriyle yapabilmeyi gerektiren ve tarih boyunca değerini ve saygınlığını korumuş kutsal bir meslektir." ifadesini kullandı.

Akdoğan, ülkenin her köşesinde sevgi, saygı ve özveriyle mesleğini yerine getiren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü de kutladı.

Prof. Dr. Nülüfer Erbil de bu yıl Kovid-19 salgınının, hemşire ve hemşireliği çok daha görünür hale getirdiğini ifade etti.