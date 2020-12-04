Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları atlı terapiyle stres atıyor

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara’nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'ndeki Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinde ücretsiz atlı terapi seanslarıyla stres atıyor. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve diğer birimlerde görev yapan sağlık çalışanları, AYBÜ Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü bünyesindeki merkezde ata binerek hoşça vakit geçiriyor. Haftada iki gün sağlık çalışanlarına ücretsiz at binme eğitimi veriliyor, atlı terapi uygulanıyor. - Fedakar sağlık çalışanları ata binerek moral buluyor Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Gökdere, AA muhabirine, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın talimatıyla kapılarını sağlıkçılara açtıklarını söyledi. Gökdere, uygulamayla sağlık çalışanlarını haftada 2 gün de olsa iş yükünden ve stresten uzaklaştırarak moral ve motivasyonlarını artırmak istediklerini ifade etti. Sağlık çalışanlarına iki atla hizmet verdiklerini anlatan Gökdere, 1 saatlik terapilerden sonra sağlıkçıların çok mutlu ve huzurlu şekilde merkezden ayrıldığını gözlemlediklerini belirtti.

İsteyen sağlıkçılara ileri düzeyde at biniciliği eğitimi de verildiğini ifade eden Gökdere, şunları kaydetti: "Sağlık çalışanlarımız, biraz yorgunluklarını atsınlar, kafalarını dağıtsınlar istiyoruz. Bu etkinliğimiz haftada 2 gün devam edecek. Burada onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle son günlerde yoğunluk nedeniyle yaşanan stresli dönemde biraz daha sakinleşmeleri için çalışıyoruz. Atların insanın stres ve yorgunluğunu alma gibi özelliği bulunuyor. Onlara dokunduğunuzda kendinizi mutlu ve pozitif hissediyorsunuz ayrıca burada sağlık çalışanlarımıza binicilik eğitimi de veriyoruz. Ata bindiklerinde nasıl duracaklarını, nasıl durdurup ilerleteceklerini öğretiyoruz. Bir atımızın ismi Yıldırım, 5 yaşında safkan bir İngiliz atı. Diğer bir atımız Müjde, 8 yaşında, safkan Arap atıdır. İkisi de biniş eğitimi için uygundur. Acemilerin rahat bineceği sakin atlarımızdandır. Bu iki atımız sağlıkçılarımıza hizmet için görevlendirildi." Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarından Tuğba Şat da etkinliğin salgın sürecinde yaşadıkları stresi bir nebze olsun giderdiğini belirterek, "Çok zevkliydi. Pandemi döneminde böyle bir aktivite bize çok iyi geldi. Teşekkürler." dedi.