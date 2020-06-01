YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kovid-19 sürecinde kapanan Pamukkale yeniden misafirlerini ağırlıyor

Kovid-19 sürecinde kapanan Pamukkale yeniden misafirlerini ağırlıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol: - "Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz"

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Geçen yıl 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Kontrollü sosyal hayata geçişle Pamukkale de misafirlerine kapılarını açtı. Yaklaşık 2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasıyla hareketlilik görüldü.

Ören yeri girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçüldü.

Güvenlik görevlileri, turistleri, sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.

Travertenlerde yürüyen misafirler sık sık fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapıları yeniden açıldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Pamukkale'nin 74 gün kapalı kaldığını anlatan Akyol, "Bu güzellikten insanlarımız mahsur kalmıştı ama tarihinde hiç olmadığı kadar travertenleri en iyi şekilde dinlendirdik ve su bırakma işlemi yaptık. Pamukkale artık daha beyaz. Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale'ye 10.00-19.00 saatlerinde herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

İzmir'den gelen ve ilk ziyaretçi olarak kayıtlara geçen Ahmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Muğla'ya gitmek için yola çıktığını ve güzergahı üzerindeki Pamukkale'yi görmeye geldiğini anlattı.

Bol bol fotoğraf çekeceğini belirten Yıldırım, "Girişte ateşimi ölçüp dezenfeksiyon yaptılar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gezimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşayan Çinli Coco Wang ise Türkiye'de yaşadığı için şanslı olduğunu belirterek "Uzun zamandır ülkenizde yaşıyorum. Turizm işiyle uğraşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelememiştim. Bugün izin çıkınca hemen geldim. Akşam saatlerine kadar gezmeyi planlıyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! Eski fotoğrafına yorum yağdı!
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.