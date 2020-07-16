Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı

"Bir panik ortamı oluşmuştu. Süreci tüketicilere, marketlere iyi bir şekilde anlattık ve ihracatı öteleyerek iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldik. Bunda da başarılı olduk. Yaklaşık 10-15 günlük süreçte, raflarda ürün bulunurluğu doğru düzeye geldi. Sabah boşalsa da öğlen saatlerinde makarnalar raflardaki yerini aldı. Bu rahatlamayla tüketiciler de makarnayı rahatlıkla bulabildiler. Sektörümüzün bu aşamada iyi bir sınav verdiğine inanıyoruz."

Külahçıoğlu, yıllık üretim kapasitesi 3 milyon ton olan makarna sanayicilerinin, salgın sürecinde iyi bir performans sergilediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren makarnaya yoğun bir talep yaşandığını vurgulayan Külahçıoğlu, "Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından yaşanan 10 günlük süreçte iç tüketim yüzde 300 arttı. Yılın ilk 6 ayındaki tüketim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 400 bin tona ulaştı." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine, salgınla mücadele sürecinde tüketicilerin makarnayı hem ekonomik hem de sağlıklı olmasından dolayı çokça tercih ettiğini söyledi.

- "Makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmaz"

Makarna sektörünün her koşula hazırlıklı olduğunun altını çizen Külahçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek personel kalitesi gerekse hijyen anlamında bu tür süreçleri nasıl yöneteceğimizi öğrendik. Lojistik, depolama, stok seviyelerinin doğru tutulması anlamında çok önemli dersler aldık. Perakende sektörü ve tüketiciler de daha bilinçli hareket edeceklerdir. İnşallah olmaz ama önümüzdeki süreçte ikinci bir dalga olması durumunda makarnaya ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağını bugünden ilan edebiliriz."

Külahçıoğlu, Türk halkının makarna ile adeta "yeniden tanıştığını" ifade ederek, otel, restoran ve kafelerin kapatılmasıyla daralan ev dışı tüketim pazarının, ev içi tüketimdeki artışla dengelendiğini aktardı.

Yeni normal dönemle açılan işletmeler ile tüketimin daha da artmasını beklediklerini belirten Külahçıoğlu, "Kişi başı makarna tüketiminde dünya sıralamamızın artacağını öngörüyoruz. Türkiye, şu anda kişi başı 8,1 kilogramlık tüketimle dünyada 11. sırada. Bunun en az 2 sıra üzerine, 9'uncu sıraya yükseleceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.