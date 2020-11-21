Kovid-19 sürecinde Muğla'ya gelen yazlıkçılar dönmedi

Kısıtlamalar, güvenlik tedbirleri, okulların tatil edilmesi, bazı metropol şehirlerde salgının daha fazla yayılması gibi nedenlerle, yazlarını tatil beldelerinde geçiren vatandaşların buralarda kalma sürelerini daha da uzattığını anlatan Gürün, bu durumdan en fazla etkilenen şehirlerden birinin de Muğla olduğunu dile getirdi.

İlçede bulunan yazlıklarına tatil için gelen çok sayıda vatandaş, bu süreçte yaşadıkları kentlere dönmedi.

Muğla ve turistik ilçelerindeki yazlıklarına gelen vatandaşlardan birçoğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde burada kendilerini daha güvende hissettikleri için tatil sonrası yaşadıkları şehirlere dönmedi.

Özellikle turizm ilçelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Gürün, "Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Ula, Akyaka gibi tatil beldelerinde evleri olan vatandaşlarımız, kendilerini daha huzurlu, güvenli hissettikleri yazlık evlerinde kalma, ikamet sürelerini uzatma yolunu seçti." dedi.

İlçelerdeki nüfusun da arttığına işaret eden Gürün, bir ilçede 6 aydan fazla kalanların ikametini o şehre aldırması gerektiğini kaydetti.

- "İlk kez kışı Fethiye'de geçireceğiz"

Makine mühendisi 56 yaşındaki Süleyman Akdemir, İstanbul'da özel bir firmada finans uzmanlığı yaptıktan sonra emekli olan 54 yaşındaki eşi Serpil ile yaz tatili için Fethiye'ye geldiklerini, salgın nedeniyle kışın da burada konaklamayı düşündüklerini söyledi.

Genelde nisan sonu ya da mayısta İstanbul'dan Fethiye'ye geldiklerini, ekimde de döndüklerini belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"Burada küçük de olsa bir bahçem var ve bahçeyle ilgileniyorum. Eşimle burada daha rahatız. İstanbul'daki gibi değil, insanlardan daha uzağız. En azından temiz havamız var. Apartmanlarda hapis değiliz. Mesafemizi koruyup, maskemizi takıyoruz ve gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Yazlığımız ormana yakın, sıkıldığımız zaman sahilde de yürüyüş yapabiliyoruz. İstanbul'da maalesef bu saydıklarım mümkün değil. İlk kez kışımızı Fethiye'de geçireceğiz. Bakalım Fethiye'de kış nasıl oluyor? Bunu da tatmış olacağız."