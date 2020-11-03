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Kovid-19 tedavisi gören Akharım Belediye Başkanı Ünsal hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedavisi gören Akharım Belediye Başkanı Ünsal hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin belediye başkanı Eşref Ünsal yaşamını yitirdi.

Bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve evde karantinada bulunan 47 yaşındaki Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, dün durumunun ağırlaşması üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Kronik rahatsızlıkları da olduğu öğrenilen Ünsal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşref Ünsal'ın vefat haberini alan yakınları ve sevenleri, sosyal medyadan Ünsal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ünsal, 2015 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.

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