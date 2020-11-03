YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

ANTALYA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi" - "Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yavaş yavaş yemek yiyebildiğini bildirdi.

Özkan, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumundaki gidişattan mutlu olduklarını söyledi.

Enfeksiyon bulgularının hala devam ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi. Doktorlar yakın bir zamanda daha detaylı bilgi verecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor. Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre kendisi çok daha iyi, bu bizi mutlu ediyor."

- 58 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.