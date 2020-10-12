YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CHP'nin Ankara Milletvekili Murat Emir, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi süren Aydınlık'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten CHP heyeti, başhekimlikten Aydınlık'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Ankara Milletvekili Emir, Aydınlık'ın tedavi sürecini öğrenmek için kente geldiklerini belirtti.

Emir, şunları kaydetti:

"Hassasiyetini korumakla birlikte durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici. Kan bulguları bir nebze olsun bizi rahatlattı. Dualarımız Aziz Aydınlık ile. Emek veren ve mücadele eden sağlıkçılarımıza minnettarız. Aziz ağabeyimizle birlikte tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki pandemiyle en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve bu hastalığı yeneceğiz."

Erbil Aydınlık da babasının tedavisinin sürdüğünü belirterek, durumunun iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı

Mersin Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:39
Öğle
12:33
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:31

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Akdeniz Eczanesi
Mezitli
Yalçın Eczanesi
Mezitli
Ceyhan Eczanesi
Toroslar
Kansu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.