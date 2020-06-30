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Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından evinde gözlem altında tutuluyor.

Maçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavi gördüğünü ve evinde tedavisine devam edilmesi kararı alındığını anımsattı.

Evde eşi ve kızı ile tedavilerinin sürdüğünü belirten Maçoğlu, "Doktorlarımızın önerisi doğrultusunda evimizde tedavimiz devam ediyor ve her geçen gün genel sağlık durumumuz daha iyiye gidiyor." dedi.

Sağlığın önemine vurgu yapan Maçoğlu, "İnsanlar bu pandemi sürecini hafife almasınlar ve kurallara uysunlar. Hayat devam ediyor diyoruz ve çevremizdeki insanlarla bir araya gelmek zorunda kalıyoruz ama bu durum da sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takarak görüşmeleri gerektiğini hatırlatıyorum." diye konuştu.

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