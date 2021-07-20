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Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi Kastamonu'da yurda yerleştirildi

20.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ürdünlü turist ile temaslı olan eşi, Kastamonu'da karantinaya alındı.

Türkiye'ye tatile gelen Ürdünlü R.A, Samsun'da çeşitli belirtiler göstermesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Daha sonra eşiyle Kastamonu'ya gelen R.A'nın testinin pozitif çıkması üzerine, durum, Kastamonu Sağlık Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine Kastamonu AFAD ekipleri, R.A. ile irtibata geçerek bulundukları yerden alındı.

R.A. ve temaslı olan eşi E.A, kentteki bir yurtta karantinaya alındı.

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