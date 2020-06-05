Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın desteğiyle laboratuvarın Kovid-19 PCR test analizi yapmak için yetkilendirildiğini anımsatan Sertöz, "Salgın sürecinde sadece İzmir değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verdik. Şimdiye Sağlık Bakanlığına bağlı görev yapan filyasyon ekiplerinin aldığı 25 bin testi sonuçlandırdık." dedi.

Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarlarının 1995 yılında kurulduğunu, yeni nesil dizi analizi teknolojileri ile beraber pek çok moleküler teknolojiyi kullanarak virüslere yönelik genotipleme, ilaç direnç analizleri ile epidemiyolojik pek çok çalışma yapıldığını söyledi.

Kovid-19'a karşı ekip ruhuyla mücadele ettiklerini dile getiren Sertöz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bu dönemde günlerini laboratuvarda geçirdi. Çalışma alanları hassas olduğu için bazıları başhekimliğinin tahsis ettiği öğrenci yurtlarında kaldı. Hala evlerine gitmeyen laboratuvar çalışanlarımız var. Normalleşmeyle halkımız yavaş yavaş eski yaşamlarına dönmeye başladı ama biz bu sürece temkinli yaklaşıyoruz. Test sayıları artmaya başladı. Kovid-19 ile laboratuvarda savaşan sağlık çalışanları olarak biz tatil planı yapmıyoruz. Biz yine ilk günkü tempoyla laboratuvarda çalışıyoruz. İnsanlar da bizim normale dönmemizi istiyorsa yetkililerin önerilerine uymaları yeterli olur."

- "Benim için en büyük tatil hastalarımızın iyileşmesi"

Biyolog Yüksel Elmas ise ilk vakalar çıkmasının ardından kendisinin de psikolojik olarak etkilendiğini, hastalığı yakınlarına bulaştırmaktan endişelendiğini dile getirdi.

Uygulanan tedavi yöntemlerindeki başarının sağlık çalışanlarını da çok mutlu ettiğini anlatan Elmas, "Türkiye 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçti ama bizim mesaimiz aynı hızla devam ediyor. Bu süreci yaşayınca iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Yakın çevrem normalleşmeyle beraber tatil programı yapmaya başladı. Ama benim için en büyük tatil hastalarımızın iyileşmesi. Bu sürecin bir an önce bitmesiyle biz de tatile çıkacağız." diye konuştu.