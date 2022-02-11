YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor

Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor

11.02.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar, hastanelere giderek aşılarını oluyor - 74 yaşındaki Yusuf Barış: - "Sağlıklı kalmak istiyorlarsa aşı olmalılar. Sadece kendimizi değil, herkesi düşünmeliyiz"

KIRKLARELİ (AA) - Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, vatandaşlar hastalıktan korunmak için aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,70, ikinci doz ortalaması yüzde 84,72 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 86,6 ile Kırklareli beşinci sırada. Tekirdağ yüzde 84,8 ve Edirne yüzde 84,4 ile Türkiye ortalamasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 1214,42 ile Kırklareli oldu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara tercihlerine göre, yerli aşı TURKOVAC ile diğer aşılar uygulanıyor.

Kentte vatandaşların TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.

Aşı olan vatandaşlardan Özgür Özaydın, kentte vakaların hızla arttığını anlatarak, bu nedenle herkesin kendisini koruması ve aşı olması gerektiğini söyledi. Özaydın, aşı olduğu için kendini daha güvende hissettiğini kaydetti. Kurallara uyulmadığı için vakaların arttığını ifade eden Özaydın, "Hiç kimse bu salgını hafife almasın. Lütfen herkes aşısını olsun." dedi.

68 yaşındaki Remzi Göknar ise beşinci doz aşısını TURKOVAC olduğunu söyledi. Yerli olduğu için TURKOVAC'ı tercih ettiğini anlatan Göknar, tüm vatandaşların uzmanların uyarılarını dikkate almasını istedi.

- Edirne

Edirne'de de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine randevusunu alarak gelen vatandaşlar aşı olmayı sürdürüyor.

Vatandaşlardan 72 yaşındaki Şükran Barış, dördüncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun, aksatmasın aşı olmayı. Aşı olsak da maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bırakmadık. Fazla kalabalık yerlere gitmiyoruz, maskemizi takıyoruz, el ve yüz temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.

74 yaşındaki Yusuf Barış ise insanlığın aşı olarak salgını yenebileceğini ifade etti.

Aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini belirten Barış, "Sağlıklı kalmak istiyorlarsa aşı olmalılar. Sadece kendimizi değil, herkesi düşünmeliyiz. Aşı olsalar da maskeyi çıkarmasınlar. Dışarıda çok gezmedik, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durduk. Alışveriş yaparken eldiven kullandık. Mümkün olduğu kadar tüm kurallara uyduk." diye konuştu.

Tekirdağ'da da hastanelerde de randevularını alan vatandaşlar aşısını oluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdıTrakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü

Kırklareli Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:30
İkindi
16:19
Akşam
18:47
Yatsı
20:08
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.