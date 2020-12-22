Kovid-19 vaka sayısının düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar son durumdan memnun

"Bu düşüşü temizlikçisinden 112 ekibine, doktorlardan hemşirelerimize, seferberlik ruhu içerisinde adeta bir bayrak yarışı gibi çalışma ruhuna borçluyuz. Tekirdağ haklımıza bizimle gösterdikleri iş birliği, dayanışma ve uyum için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çabanın eksilmeden sürmesini rica ediyoruz çünkü dikkatsiz bir anınızda başladığınız yere geri dönebiliyorsunuz. Rehavete kapılmadan kurallara uyarak bu salgından başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kalkan, koruyucu hekimlik zincirinin ilk halkasının vatandaşların kurallara uyması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, çok dinamik bir süreç. Ekiplerimiz başından beri çok başarılı çalışıyor ama salgının bazı zamanlar kontrol edilemez boyutlara gelmesi, rehavete kapılmak, kuralları doğru uygulamamak ve kalabalıkların oluşmasından kaynaklanıyor ve bu süreci artırıyor. Sağlık çalışanlarının bir kapasitesi var ama biz sürekli dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Vaka sayılarımız artış gösterdiğinde hemen yedek çalışma ekiplerimizi sahaya sürüyoruz ve koordinasyonumuzda bir takım ruhu içerisinde iş üretiyor. Bakanlığımız koordinasyonunda aksayan yönlerimizi güzel bir şekilde izleyen bir mekanizma var, Ankara'dan santim santim izleniyoruz. Eksiğimiz olduğu noktada destek veriliyor ve eksiklerimiz gideriliyor."