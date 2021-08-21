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Kovid-19 vakalarında artış olan Aksaray'da hedef aşılanmayan 100 bin kişiye ulaşmak

21.08.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ: - "Son 3 haftaya kadar İç Anadolu Bölgesi'nde en az vaka sayısına sahip olan il Aksaray'dı ama son 3 haftada şiddetli bir vaka artışıyla karşı karşıyayız" - "İlimizde aşı olmayan 100 bin vatandaşımız var. Bilgilendirme yaptığımız 10 bin kişiden aşılanmayan 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" - "Aksaray'da aşıyı biraz geciktirme söz konusu. Aşı konusunda karşıtlık olsa kırmızı kategoride kalırdık ancak hızlı bir şekilde sarı olduk. Kısa zaman içerisinde mavi kategorisine geçeceğiz"

ZEKERİYA KARADAVUT - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı 5 il arasında bulunan Aksaray'da aşı olmayan 100 bin kişinin aşılanması için seferberlik başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il genelindeki 50 aile sağlığı merkezi, hastane, çadırlar ve toplum sağlığı merkezleri ile gezici mobil araçlarla aşılama çalışmalarını yürüterek, yüzde 65 olan aşılama oranını artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ve ekibi de öğretmenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, imamlar gibi yetkililerle toplantılar düzenliyor.

Yeşildağ, AA muhabirine, salgın sürecinin tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yoğun bir şekilde geçtiğini söyledi.

"Son 3 haftaya kadar İç Anadolu Bölgesi'nde en az vaka sayısına sahip olan il Aksaray'dı ama son 3 haftada şiddetli bir vaka artışıyla karşı karşıyayız." diyen Yeşildağ, sahada vaka artışlarına karşı vatandaşları tek tek uyarmaya çalıştıklarını, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmasını istediklerini belirtti.

Tüm ili aşılama konusunda da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bilgilendirdiklerini aktaran Yeşildağ, "Bilgilendirme toplantısı yaptığımızı kişi sayısı 10 bini geçti. Ardından saha çalışmalarını başlattık. İlimizde aşı olmayan 100 bin vatandaşımız var. Bilgilendirme yaptığımız 10 bin kişiden aşılanmayan 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Günlük aşı kapasitesinin 20 bin olduğuna dikkati çeken Yeşildağ, "Biz aslında 5 günde bu 100 bin kişiyi aşılayabiliriz. Bununla da kalmayız mevsimlik işçiler gibi durumdakileri de aşılarız. Aşılama haritasında son 3 haftada kırmızı kategoriden önce turuncuya, ondan da sarıya geçtik. Biz istiyoruz ki; bu 100 bin kişiyi ağustos ayının sonuna kadar aşılayalım. Böylelikle aşılama yüzdemizi 65'ten yüzde 75, 85, 95'e hızlıca çıkartmış olacağız. Eylül, ekim ve kasım aylarında çok rahat etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Aşı konusunda inanılmaz bir artış var"

Yeşildağ, Aksaray'ın konum olarak kavşak noktada yer alması nedeniyle çok hareketli bir yaşam alanına sahip olduğunu vurguladı.

Kentte delta varyantı sürecinin hakim olmaya başladığını aktaran Yeşildağ, şunları kaydetti:

"Bu varyant çok daha hızlı bulaşıyor. İnsanların tedbirleri birazcık gevşettiği noktada hemen bu virüs yayılım gösteriyor. Özellikle son bir haftadaki vaka artışlarını gören vatandaşlarımız sağ olsunlar aşı olmaya koşuyor. Aşı olma konusunda inanılmaz bir artış var. Günlük 10 bin doz aşı yapmaya başladık. Biz bunla yetinmiyoruz, 20 bin doz aşı yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. 3 hafta öncesine kadar hastanemizde yatan hasta sayısı 10 civarındaydı. Şu anda 150-160'ları buldu. Yoğun bakım ve entübe hastalarımız da artıyor. Hastalara tek tek soruyorum; 'aşı oldunuz mu?' diye. Hastalarımızın yüzde 95'i aşısız veya tamamlamayanlar. Ölüm durumuna düşmeyelim, keşke demeyelim, insanlarımız nefes almakta zorlanıyor. Bu durumlara düşmeden herkesin aşı olmasını istiyoruz."

Yeşildağ, kentte 400 bine yakın aşı yapıldığını, ilk doz aşı olanların sayısının da 200 bine yaklaştığını ifade etti.

Kentte aşı karşıtlığı gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çeken Yeşildağ, "Aksaray'da aşıyı biraz geciktirme söz konusu. Aşı konusunda karşıtlık olsa kırmızı kategoride kalırdık ancak hızlı bir şekilde sarı olduk. Kısa zaman içerisinde mavi kategorisine geçeceğiz. Biz bu geciktirme olayını çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu durum sağlık sistemine yansıyor. Vatandaşlarımızdan gönül rızasıyla gelerek bir an evvel aşılarını yaptırmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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