YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kovid-19 vakalarının en çok arttığı Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

20.12.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en çok arttığı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlar, gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde aşılarını oluyor.

Kent sakinlerinden Taygun Kara, AA muhabirine, üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Uzmanların uyarıları üzerine aşı olduğunu ifade eden Kara, "Bazıları spekülasyon üzerinden aşı olmuyor. Bilim insanları ne derse biz onu yapmak zorundayız. Çünkü bu konuda bilgimiz yok. Başka bir seçeneğimiz de yok açıkçası." dedi.

Aşı olduktan sonra da tedbirlere en üst düzeyde uyulması gerektiğini anlatan Kara, "Başka insanlara bulaştırıp onlara zarar verebiliriz. Bu yüzden yine aynı şekilde maskemizi takıp sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Efecan Ferah ise salgından korunmak için aşı olduğunu belirterek, "Bence herkes aşı olmalı. Bunca zaman bir problem çıkmadıysa bundan sonra da çıkacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne ve Tekirdağ'da da sağlık merkezlerine gidenler aşı olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Trakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttıTrakya'daki barajların doluluk oranı geçen yıla göre 151 milyon metreküp arttı

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:27
Öğle
13:14
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:18

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergız Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.