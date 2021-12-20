Kovid-19 vakalarının en çok arttığı Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en çok arttığı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlar, gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde aşılarını oluyor.

Kent sakinlerinden Taygun Kara, AA muhabirine, üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Uzmanların uyarıları üzerine aşı olduğunu ifade eden Kara, "Bazıları spekülasyon üzerinden aşı olmuyor. Bilim insanları ne derse biz onu yapmak zorundayız. Çünkü bu konuda bilgimiz yok. Başka bir seçeneğimiz de yok açıkçası." dedi.

Aşı olduktan sonra da tedbirlere en üst düzeyde uyulması gerektiğini anlatan Kara, "Başka insanlara bulaştırıp onlara zarar verebiliriz. Bu yüzden yine aynı şekilde maskemizi takıp sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Efecan Ferah ise salgından korunmak için aşı olduğunu belirterek, "Bence herkes aşı olmalı. Bunca zaman bir problem çıkmadıysa bundan sonra da çıkacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne ve Tekirdağ'da da sağlık merkezlerine gidenler aşı olmaya devam ediyor.

