Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadının hamileliğinin 27'nci haftasında sezaryenle dünyaya getirdiği üçüzlerin tedavisine devam ediliyor.

M.Ç, 26 haftalık hamileyken Kovid-19'a yakalanması üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bundan bir hafta sonra 570 ila 680 gram ağırlığındaki üçüz kız bebekler sezaryenle alındı.

Yaklaşık 50 gündür Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen üçüzlerin kuvözdeki tedavileri sürüyor. Anne M.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, AA muhabirine, bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yıldırım, üçüzlerde Kovid-19'a rastlanmadığını bildirdi.



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