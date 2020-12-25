YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kovid-19'a yenilen doktorun adı çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi

Kovid-19'a yenilen doktorun adı çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 18:40 | Son Güncelleme

Dr. Mehmet Atilla Baran'ın ağabeyi Argun Baran: - "Benim kardeşim sağlık çalışanları arasında bir simge oldu. Hastane var oldukça kardeşimin adı o yoğun bakım ünitesinde yaşayacak"

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken yaşamını kaybeden doktor Mehmet Atilla Baran'ın adı, görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde 23 yıldır görev yapan Baran, 26 Eylül'de rahatsızlanınca yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre görev yaptığı hastanede tedavisine devam edilen Baran, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Baran, tüm çabalara karşın 8 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı hastane yönetiminin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine, Baran'ın ismi, yatak sayısı arttırılarak 2. basamak yoğun bakım seviyesine yükseltilen servise törenle verildi.

Törene İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ayhan Korkmaz, Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Orhan Rahmi Fesçekoğlu, hastane başhekimi Dr. Ömer Koçak ve Baran'ın arkadaşları katıldı.

- "Tüm sağlık çalışanları üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor"

Ağabey Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin doktorluk mesleğini çok sevdiğini, 1997 yılından bu yana Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaptığını söyledi.

Kovid-19 tedavisi görürken ekim ayında kardeşinin hayatını kaybettiğini belirten Baran, "Bu süreçte tüm sağlık çalışanları Atilla gibi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Benim kardeşim sağlık çalışanları arasında bir simge oldu. Hastane var oldukça kardeşimin adı o yoğun bakım ünitesinde yaşayacak. Onun ismini burada yazılı gördüğümde bir kez daha gurur duyarken aynı zamanda hüzünlendim. Benim insanlardan isteğim tedbirlere uymaları." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:16
İkindi
15:43
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.