Kovid-19'a yenilen doktorun adı çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisine verildi

Ağabey Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin doktorluk mesleğini çok sevdiğini, 1997 yılından bu yana Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaptığını söyledi.

Kovid-19 tedavisi görürken ekim ayında kardeşinin hayatını kaybettiğini belirten Baran, "Bu süreçte tüm sağlık çalışanları Atilla gibi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Benim kardeşim sağlık çalışanları arasında bir simge oldu. Hastane var oldukça kardeşimin adı o yoğun bakım ünitesinde yaşayacak. Onun ismini burada yazılı gördüğümde bir kez daha gurur duyarken aynı zamanda hüzünlendim. Benim insanlardan isteğim tedbirlere uymaları." dedi.

