Kovid-19'da hata payını en aza indiren test kiti sağlık çalışanlarına uygulanıyor

SAVAŞ GÜLER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının belirlenmesinde hata payının en aza indirilmesi amacıyla Almanya'da üretilen ELISA testleri, Sağlık Bakanlığının izniyle Konya'daki sağlık personeline uygulanıyor. Yüzde 80 doğruluk oranıyla mücadelede önemli katkı sağlayan ELISA testleri, kişilerin geçirdiği hastalığı ve bağışıklık düzeyini gösteriyor. Türkiye'de ilk olarak Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları arasındaki vakaların en doğru şekilde tespitini sağlamak için kullanılacak testler, seri üretime geçilmesi ve fiyatının ucuzlaması halinde vatandaşa da uygulanabilecek. ELISA testleri sayesinde, il veya ülke düzeyinde toplum taraması yapılarak, kaç kişinin hastalığı geçirdiği oransal olarak saptanabilecek. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tanısında kullanılan hızlı antikor testlerinin, doğruluk payı az olduğu için kullanımının sınırlı kaldığını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının testlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için, Almanya'da üretilen ELISA testlerinin, Sağlık Bakanlığının izniyle geçen hafta kendilerine ulaştığını ifade eden Özdemir, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yeterlilik belgesi alan bu kitleri ilk alan hastanelerden biriyiz. Bu test kitleri, yüzde 75 ile 80 arasında doğruluk payı vermesi bakımından kıymetli. Fiyatları şu an biraz yüksek. Ancak asemptomatik vakalarda çok işimize yarıyor." diye konuştu. Özdemir, Kovid-19 vakalarında daha önce kullanılan hızlı test kitlerinin, örnek alımıyla ilgili sağlıklı verileri net göstermediği için test sonucunun zaman zaman pozitif çıkmadığını, ikinci bir teste ihtiyaç duyulduğunu anımsattı. Hal böyle olunca, diğer hızlı tanı test kitlerinin uygulanmasında zorlandıklarını dile getiren Özdemir, "Koronavirüsün belirtileri olan solunum sıkıntısı, ateşlenme ve diğer bulgular olduğu halde pozitif çıkmayan vakalar var. Sağlık çalışanlarımız koronavirüsle mücadelede hastalarla ilgileniyor. Tüm tedbirleri alsalar da ister istemez hastalarla yakın temasta bulunmaları gerekebiliyor. Semptomu olamayan yani asemptomatik sağlık çalışanlarının testlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için bu test kitleri gerekliydi." ifadesini kullandı.