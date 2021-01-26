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Kovid-19'dan 42 gün yoğun bakımda yatan hasta, iyileşince yeni doğan bebeğini kucağına aldı

26.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Kovid-19'dan 42 gün yoğun bakımda yatan hasta, iyileşince yeni doğan bebeğini kucağına aldı

Antalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve kaldırıldığı özel hastanede 42 gün yoğun bakımda kalan bir hasta, eşinin aynı hastanede doğum yaptığının haberiyle moral buldu.

Manavgat'ta bir otelde çalışan 36 yaşındaki Cihan Albak, 8 Aralık 2020'de rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Albak, hastalığının hızla ilerlemesi nedeniyle 15 Aralık’ta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı.

Cihan Albak entübe iken, eşi Ülkü Albak da 24 Aralık 2020'de aynı hastanede doğum yaparak bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu haberle birlikte moral bulan Albak, 35 günü solunum cihazında olmak üzere 42 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.

Özel hastanenin Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi Uzman doktoru İbrahim Emer, gazetecilere, entübe durumdan kurtulan Cihan Albak'ın göğüs hastalıkları servisindeki takibinin sürdüğünü söyledi.

Albak'ın tedavi sürecinin devam edeceğini dile getiren Emer, hastanın bu kötü döneminde eşinin de aynı hastanede doğum yapmasının kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

- "Bebeğimi görmek için yaşamak istiyorum"

Emer, "Defalarca durumu kötüleşti ve müdahale ettik. Sonuçta mutlu sona ulaştık. Hastamız Cihan Albak bebeğini görmek için bizlere sürekli 'yaşamak istediğini' aktardı. Normal servise alınınca da bebeğini görüp kucağına aldı." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerini mutlu eden paylaşım yaptığını belirten İbrahim Emer, "Paylaşımız sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sayın Sağlık Bakanımız da olayla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan bir mesaj yayınladı. Bundan dolayı da çok mutlu olduk." diye konuştu.

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