Kovid-19'dan hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın cenazesi toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatay'ın Yayladağı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın cenazesi Antakya ilçesinde defnedildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık'ta Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan ve 6 Ocak'ta sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görürken dün hayatını kaybeden Sayın'ın cenazesi Hatay'a getirildi.

Sayın'ın cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde kılınan namazın ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.

2019 Mahalli İdareler Seçimi'ne AK Parti'den girerek Yayladağı Belediye Başkanı olan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

