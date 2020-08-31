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Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar

SAMSUN HABERLERİ  | 31.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar

Samsun'da dünyaevine giren çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için gelin arabasını çekme karavandan yaptı.

Samsunlu 33 yaşındaki Halil İbrahim Keleş ile Siirtli resim öğretmeni 24 yaşındaki Ayşe Şeker, 19 Mayıs ilçesinde yaptıkları düğünle dünyaevine girdi.

Gelin arabasını otomobil yerine çekme karavandan yapan çift, şehir turu attı. Kentte ilginç düğün arabasını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa sporlarıyla uğraştığını ve doğada çekme karavanla birçok kez kamp yaptığını söyledi.

Kovid-19'dan korunmak için gelin arabası olarak kamp yaptıkları karavanı tercih ettiklerini anlatan Keleş, "Otomobilde başkaları da olacağı için virüs bulaşma riski vardı. Çekme karavanı gelin aracı yapmak aklıma geldi. Eşime de bu konuyu açtığımda kendisi de haklı olduğumu belirterek bana destek verdi. Böylelikle çekme karavanı gelin aracı yapmaya karar verdik." dedi.

Ayşe Şeker ise çekme karavanla gelin aracının daha konforlu olduğunu belirterek farklı bir düğün yapmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

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