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Kovid-19'la mücadele eden Endonezya sıvı oksijen krizi yaşıyor

05.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19'la mücadele eden Endonezya sıvı oksijen krizi yaşıyor

ANKARA (AA) - Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın bazı şehirlerde sıvı oksijen krizine yol açması nedeniyle üreticilere tıbbi ihtiyaçlara öncelik vermeleri talimatını verdi.

BBC'nin haberine göre, ülkede salgınla mücadele etmeye çalışan hastaneler sıvı oksijen tedarikinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Sıvı oksijen stokları tükenen bir hastanede 63 Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi.

Bandung şehrindeki iki hastane, tıbbı oksijen stokunun tükendiğini ve acil tedavi edilmesi gereken hastaları kabul edemediklerini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, gaz endüstrisinden tıbbi oksijen üretimini hızlandırmasını istediklerini belirterek halkı sıvı oksijen stoku yapmamaya davet etti.

Bandung, Surakarta ve Pamekasan şehirlerindeki kamu hastanelerinin acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde kriz seviyelerinde yoğunluklar yaşanırken bazı hastaneler yer olmadığı için hastaları geri çevirmek zorunda kaldı.

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'da, yaklaşık 2,3 milyon pozitif vaka ve 60 binden fazla ölümle salgın çok ağır şekilde seyrediyor.

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