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Kovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalarda "Post Kovid" riski

06.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal: - "Post Kovid sendromunda işitme, görme sorunları, cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar yollarında uretrit, yanma, mide bağırsak sorunları, adet düzensizliği gibi semptomlar da gözlemleniyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, Kovid 19’u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı olanları "Post Kovid" sendromu riskine karşı uyardı.

Topal yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan 12 hafta sonra bile şikayetlerin devam etmesi olarak tanımlanan "Post Kovid" sendromunun, yorgunluk, halsizlik nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, eklem ağrısı, egzersiz kapasitesi düşüklüğü, kas ağrısı, baş ağrısı çarpıntı, kalp kası iltihabı, saç dökülmesi, koku tat bozuklukları, uyku problemleri, konsantrasyon bozukluğu, ruh halinde değişiklikler, aşırı unutkanlık, beyin sisi, depresyon ve anksiyete gibi belirtilerle görüldüğünü bildirdi.

"Post Kovid" sendromunda işitme, görme sorunları, cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar yollarında uretrit, yanma, mide bağırsak sorunları, adet düzensizliği gibi semptomların da gözlemlendiğini aktaran Topal, “Post Kovid, ağrı sendromunun sırt, boyun ve vücudun herhangi bir bölgesinde yanma, karıncalanma uyuşma donma gibi nöropatik ağrı bulgularına da çok sık rastlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Topal, Kovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı olanların "Post Kovid" sendromuna yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

"Post Kovid" sendromunun tedavisine ilişkin de bilgi veren Topal, şunları kaydetti:

"Post Kovid' sendromu hastalarımızın tedavisinde akciğer rehabilitasyonu, dokuları yeniden onarmaya yönelik ozon terapisi, vitamin ve mineral takviyelerinden yararlanıyoruz. Virüsle savaşırken kaybettiğimiz vitamin ve mineralleri için yüksek doz C vitamini ve glutatyon tedavileri de uyguluyoruz. Ozon tedavisiyle iltihap nedeniyle hasar görmüş küçük damarlar ve dokular tamir edilir, vücudun oksijenlenmesini artırılır. Böylece vücuttaki mikro düzeydeki hasarlar onarılıp kişi eski performansına kavuşur."

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