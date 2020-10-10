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Kovid-19'u atlatan sporculara "kalp" uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör: - "Normalde 14 gün sonra dönmesini önerdiğimiz sporcuların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Üst liglerde oynayan sporcular ağır antrenman yapıyor. Bu hastaların çok iyi bir şekilde kalp MR'ının çekilmesi lazım" - "Hiç semptom göstermeyen sporcunun kalp kaslarında bir ödem ya da hasar varsa, antrenmana başladığında ya da maç oynadığında maalesef ani ölümlere yol açabilir"

FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan sporculara, 14 günlük karantina sürecinin ardından detaylı kalp MR'ı çekilmesi önerisinde bulundu.

Aynı zamanda FIFA futbol doktoru diplomasına da sahip olan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının akciğer, damar ve kalp kaslarını etkilediğini belirtti.

Salgının sporcuları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Güngör, bu konuda farklı ülkelerde çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Virüse yakalanan sporcuların ne zaman sahaya döneceğine ilişkin ABD'de bir çalışma yapıldığını aktaran Güngör, kendilerinin de bu konu üzerindeki incelemelerinde sporcunun 14 günlük karantina süresini doldursa dahi sahalara hemen dönmemesi gerektiğini saptadıklarını vurguladı.

Sporcuların koronavirüs tedavisinin ardından antrenmanlara döndüğünü anlatan Prof. Dr. Güngör, bunların bazılarının çekilen MR'ında kalp kaslarında iltihap ve ödem saptandığını anlattı.

Buradaki sporcuların çoğunda virüs semptomuna rastlanılmadığına dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:

"Normalde 14 gün sonra dönmesini önerdiğimiz sporcuların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Üst liglerde oynayan sporcular ağır antrenman yapıyor. Bu hastaların çok iyi bir şekilde kalp MR'ının çekilmesi lazım. Kandaki kalp hasarını gösteren maddelerin çok iyi incelenmesi ve bununla birlikte kalp MR'ıyla da bu tanının desteklenmesi gerekir. Çünkü hiç semptom göstermeyen sporcunun kalp kaslarında bir ödem ya da hasar varsa, antrenmana başladığında ya da maç oynadığında maalesef ani ölümlere yol açabilir."

Prof. Dr. Güngör, sadece sporcuların değil amatör olarak sporla ilgilenen ve salgına yakalanan vatandaşların da 14 günlük karantinanın ardından detaylı kalp kontrolü yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.

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