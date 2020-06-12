Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 17 günlük bebek ile anne ve babası, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine hastaneye başvuran Ali A'nın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Filyasyon ekiplerince aileye de yapılan tarama testlerinde, hastanın eşi Naime A. ve 17 günlük bebeği Mustafa E.A'da da virüse rastlandı.

Anne ve babasıyla Yalova Devlet Hastanesine götürülen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Mustafa bebeğin testi, 15 günün ardından negatif çıktı.

Bebek ile anne ve babası, tedavilerinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Çift, hastanede yattıkları sürede kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

