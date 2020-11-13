YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu

Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu

TRABZON HABERLERİ  | 13.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, immün plazma bağışında bulundu.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından tedavi sürecinin başladığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne immün plazma bağışında bulunduğunu belirtti.

Kovid-19'un henüz bir tedavisinin olmadığını anımsatan Uysal, "Mevcut tedaviler ve uygulamalar, faydası olduğu düşünülen ve benim gibi bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza şifa olan tedavilerdir. Ancak bu tedavilere cevap veremeyen, yoğun bakımlarda belki de tek tedavi umudu immün plazma olan hastalarımız da mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, bu hastalar ile yakınlarına umut ve çare olmak adına hastalığı geçirmiş, halen sağlığı yerinde olan tüm 18-60 yaş arasındaki erkek vatandaşları bağışçı olmaya davet ederek, "Türk Kızılay'ımızın 'virüsü değil iyiliği yayın' sloganını çok beğeniyor ve destekliyorum. Bu plazma bağışının vatandaşlarımızda bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmasını diliyorum. İşini yüreğiyle, sevgiyle ve büyük bir titizlikle yaptıklarına bizzat şahit olduğum Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:59
Öğle
12:11
İkindi
14:47
Akşam
17:12
Yatsı
18:34

Trabzon Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Boztepe Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Enis Eczanesi
Ortahisar
Trabzon Eczanesi
Ortahisar
Güner Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Atacan Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.