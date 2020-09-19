Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oldu

İLYAS GÜN - Samsun'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doktor, immün plazma bağışıyla hastalara umut oldu.

Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çarşamba Devlet Hastanesinde görev yaparken koronavirüse yakalanan doktor Serdar Kuruca, 1 haftalık tedavi sonucu hastalığı yendi.

Tedavisinin ardından görevine dönen Kuruca, diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

Kuruca, AA muhabirine, görev yaparken baş, göğüs ve kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastalığa yakalandığında şiddetli terleme atakları geçirdiğine dikkati çeken Kuruca, "Çok şiddetli şekilde kas ve eklem ağrıları hissettim. Bu normal kas ve eklem ağrıları gibi olmuyor daha şiddetli kemikleriniz patlayacak gibi oluyor. Sırtüstü yatamıyorsunuz. Hastalığı çok şükür atlattım ama ben görev yaparken immün plazmanın hastalara ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Tedavi bittikten sonra 28 günlük süreci bekledim ve bağışçı oldum. İnşallah başka hastaların iyileşmesine umut olacak." diye konuştu.