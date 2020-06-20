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Kovid-19'u yenen iş adamı Babalar Günü heyecanı yaşıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaşayan Nedim Adanur: - "Sağlık çalışanlarının, bu gayretli özverili çalışmalardan dolayı virüsün pençesinden kurtularak, 21 Haziran Babalar Günü'nde çocuklarımla birlikte olmanın sevincini yaşıyorum"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 21 günlük tedavinin ardından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen iş adamı Nedim Adanur, "Ölümü beklerken, sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızın virüse karşı yaptıkları mücadele sayesinde ben ve eşim sağlığımıza kavuştuk." dedi.

Nedim Adanur (56) AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında İstanbul Bayrampaşa'da yeğeninin nişan törenine eşi ve çocuklarıyla katıldığını belirtti.

- "Vasiyetimi hazırladım"

Gölcük'e dönmelerinin ardından öksürük başladığını vurgulayan Adanur, yapılan testlerde eşi ve kendisinin virüse yakalandığının belirlendiğini kaydetti.

Adanur, eşinin 13 gün, kendisinin ise 21 gün sonra sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Çok zor süreçler yaşadıklarına işaret eden Adanur, "Ölümü beklerken, sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızın virüse karşı yaptıkları mücadele sayesinde ben ve eşim sağlığımıza kavuştuk. Hatta ve hatta ben Kaymakamımız Cengiz Karabulut'u ve Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'i arayarak 'Ben ölüyorum çoluk çocuğuma sizlerin sahip çıkmanızı istiyorum.' dedim. Vasiyetimi hazırladım." ifadesini kullandı.

- "Babalar Günü'nde çocuklarımla birlikte olmanın sevincini yaşıyorum"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın süreci çok başarılı bir şekilde yönettiğine işaret eden Adanur, şunları söyledi:

"Ben kendisine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarının, bu gayretli özverili çalışmalardan dolayı virüsün pençesinden kurtularak, 21 Haziran Babalar Günü'nde çocuklarımla birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. 2 çocuğum var fakat birçok kişi benim gibi şanslı olmadı. Bu virüsten dolayı hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet dilerim."

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