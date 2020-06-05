Kovid-19'u yenen kardeşler immün plazma bağışçısı oldu

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde immün plazmanın önemli bir yeri olduğunu söyledi.

İmmün plazma bağışında bulunan kardeşlere, Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ile merkezde görevli Dr. Hatice Tok tarafından bağış anısı olarak sertifika takdim edildi.

Bu hastalığı geçirmiş ve uygun şartları tespit edilmiş kişilerin bağışta bulunmasını önemsediklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hastalığı tedavisinde kullanılan, önemli bir yöntem olan immün plazma temini Kızılay Kan Merkezlerimizde sağlanmaktadır. Bunun için hastalığı geçirip 14 gün geçtikten sonra vatandaşlarımızdan immün plazma almaktayız. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu işlemi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir."

