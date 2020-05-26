Kovid-19'u yenen sağlıkçı çift bayramda meslektaşlarını unutmadı

Kendilerinin de sağlık çalışanı olmasına rağmen pandemi hastanesinde görev yapan meslektaşlarının çabasını büyük bir hayranlıkla izlediğini anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Hastanedeki doktorlar, hemşireler ve ebeler bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımıza gerek bize 'merak etmeyin iyileşeceksiniz', 'Bugün çok iyi görünüyorsunuz' gibi moral dolu sözler söylediler. Onların özverili çalışmalarını anlatmaya sözcükler yetmez. Eşimle bizi sağlığımıza kavuşturan Ramazan Bayramı'nda bile görevleri başında olan sağlık çalışanlarının bayramını kutlamak istedik. Ama sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu isteğimizi gerçekleştiremedik. Biz de telefonumuzla görüntülü olarak onları arayarak bayramlarını kutladık. En kısa sürede hastanede onları ziyaret etmek isteğimizi söyledik."

Suna Tuncer de hastanede kaldıkları süre boyunca en çok üniversite öğrencisi oğluna sarılmayı özlediğini, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini gördüklerini kaydetti.

Tuncer, şöyle konuştu:

"Bence onlar bu sürecin kahramanları. Hastanede bize ve tüm hastalara tıbbi desteğin yanı sıra moral desteğinde bulundular. Eşimle hastaneye giderek onların bayramını kutlamak istedik. Ama olmadı. Onların telefonla bayramlarını kutlarken hastanede yaşadığımız günler aklıma geldi. Yine çok duygulandım bize yaptıkları için çok teşekkür ettim. Eğer bana Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesinde görev verilirse meslektaşlarım ve hastaların yanında seve seve olurum."

Hastane başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan da "Tuncer çiftinin beni ve arkadaşlarımı arayarak bayramımızı kutlaması bizleri çok duygulandırdı. Hastanede onlarla zorlu bir 20 gün yaşadık. Bizim için en büyük bayram onları sağlıklı bir şekilde evlerine göndermek oldu." ifadelerini kullandı.

