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Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü

TUNCELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, görevine başladı.

Belediye binası önünde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından çiçekle karşılanan Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir karantinada bulunduğunu söyledi.

Sağlık durumunun nedeniyle çok sayıda vatandaşın kendisini arayarak yalnız bırakmadığını ifade eden Maçoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreç hepimiz için bir risk. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık ancak bir yerde kaçırdık. Bundan sonra daha da dikkat etmeye çalışacağız. Bizim gibi halkın içinde olanlar muhakkak bir yerde eksiklik yapabiliyor. Bu bizim eksikliğimiz ama yine halkımızla birlikte bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii fiziki mesafelere dikkat etmemiz lazım. Bütün insanlara çağrımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilsin."

Maçoğlu, son günlerde özellikle Tunceli'ye gelen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Kendi topraklarını, köylerini gidip görmek isteyenleri ya da buralara gelip görmek isteyen insanları engelleyemeyiz. Onlardan isteğimiz şudur, hepimiz bir yere gittiğimizde Sağlık Bakanlığının belirttiği kuralları mutlaka dikkate almamız ve kurallara uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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