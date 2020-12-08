Kovid-19'u yenip plazma bağışçısı oldu

Karabük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisi tamamlanan Sefa Durmuş, tekrar sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışında bulundu.

Kentte esnaflık yapan evli ve iki çocuk babası Sefa Durmuş'a (31), yaklaşık 3 ay önce Kovid-19 tanısı konuldu.

Tedavisinin ardından test sonucu negatif çıkan ve tekrar sağlığına kavuşan Durmuş, plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Türk Kızılay Karabük Kan Bağış Merkezi'ne bugün kurulan cihazla plazma bağışında bulunan Durmuş, 9 Eylül'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 19 Eylül'de ise testin negatife döndüğünü söyledi.

Testi pozitif çıktıktan sonra halsizlik şikayetinin olduğunu belirten Durmuş, "Koronavirüsü atlattıktan 28 gün sonra plazma bağışında bulunulmasının iyi olacağı söylendi. Onun için kan bağışında bulunuyorum. Vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Gelip kan bağışında bulunurlarsa sevinirim." dedi.

Durmuş, plazma bağışı için geçen hafta Türk Kızılaya başvurduğunu ifade ederek, "Kan bağışının sadece Zonguldak'a yapıldığı belirtildi. Plazma bağışının bugün burada başlatıldığı duyuruldu. Gönüllü olarak bağışa geldim. Bağışçılar Zonguldak veya başka şehirlere gitmeden burada bağışta bulunabilir. Herkesin kan bağışında bulunmasını rica ediyorum." diye konuştu.