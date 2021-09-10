Kovid-19'u yoğun bakımda atlatan esnaftan "tek çözüm aşı" çağrısı

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Göle ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 10 gün yoğun bakım tedavisi gören 49 yaşındaki esnaf Engin Bulak, ilk doz aşısını geç yaptırmanın pişmanlığını yaşıyor.

İkinci el eşya alım satımı yapan ve ilk doz aşısını yaptırdıktan kısa süre sonra halsizlik nedeniyle Göle Devlet Hastanesine başvuran Bulak'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine süreci evinde karantinada geçirmesi istendi.

Evdeki 4 günlük karantinanın ardından yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastaneye başvuran Bulak, durumunun ağırlaşması üzerine Ardahan Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Burada 10 gün tedavi gördükten sonra servis odasına alınan Bulak, ilk doz aşısını geç yaptırdığı için pişmanlık duyuyor.

- "Doktorların mücadelesiyle ayaktayım"

Esnaf Bulak, AA muhabirine, yoğun bakımda adeta ölümden döndüğünü söyledi.

Zorlu tedavi sürecinden bahseden Bulak, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda benim için her şey bitmişti. Yoğun bakımdan sorumlu Dr. Ertaç Özeroğlu beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an onların sayesinde, onların verdiği mücadeleyle ayaktayım. Çok şükür normale döndüm. Beni normal servise aldılar. Sağlıkçılar bir tek bana değil, herkes için aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Bunu yoğun bakımda hissettim ve bizzat yaşadım."

- "Tek çözüm aşı"

Bulak, yoğun bakıma yattıktan sonra işin ciddiyetini anladığını, aşısını daha erkenden yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Bulak, şunları kaydetti:

"Zamanı geldiğinde aşılarımı olsaydım bugün bunları belki yaşamazdım. Tek çözüm aşı. Yoğun bakımda çok ağır bir süreç geçirdim. 10 gün yoğun bakımda ne çektiğimi bir ben bilirim. Benim için her şey bitmişti. Şu an yaşamam bile mucize. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bugün doktorların sayesinde ayaktayım. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağlıkçılar gerçekten çok büyük bir mücadele veriyorlar. Yaşadığım için bunu biliyorum. Aşı olarak onlara destek vermemiz gerek."

