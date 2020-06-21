Kovid-19'un fedakar savaşçıları "Babalar Günü"nde de mesai başında

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanı babalar, hastalarını iyileştirebilmek için canları pahasına işlerini yapmayı sürdürüyor.

Olası bulaş riskini aile bireylerine taşımamak için her türlü fedakarlığı sergileyen sağlık çalışanları, "babalık" duygularını en özel hissettikleri günde de Kovid-19'la savaşan hastaları için mesai yapıyor.

Babalar Günü'nü ailesinden uzak geçiren sağlık çalışanları, hastalarına şifa olabilmek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

- "Baba olmak güzel bir duygu ama görev kutsaldır"

PCR laboratuvarı sorumlusu, 6 yaşında bir kız çocuğu babası Mehmet Muku (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geç yaşta tanıştığı babalık duygusunun kendisine hissettirdiklerini kelimelere dökmekte zorlandığını söyledi.

Eşinin de sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Muku, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kızı Asel ile yakın temas kurmaktan kaçındığını kaydetti.