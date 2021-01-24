Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu

Özellikle Kovid-19 salgınında yayılımı önlemek için tanı alan ve temaslı kişileri belirlemek için her gün yollara düşen filyasyon ekiplerinin zor şartlar altındaki mücadelesi dikkati çekiyor.

Yurt genelinde uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında azalma yaşansa da sağlık çalışanları mücadelelerine devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının, "Siz ne kadar uzakta olursanız olun, biz yanınıza geliriz. Lütfen maskeye, mesafeye ve özellikle evde kalmaya dikkat edin" ve "Maskenin kapattığı yüzler görünmese de bakışlar hep aynı amaca hizmet ediyor, daha fazla insan iyileştirebilmek" mesajlarının yer aldığı belgesel, çeşitli sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

Üç vardiya halinde çalışan ekiplerin sabah erken saatlerden itibaren temaslı kişilerin tespiti için yola çıkmasıyla başlayan belgeselde, temaslı kişilerle yapılan görüşmeler ve numunelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılması süreçler aktarılıyor.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışma koşullarını göstererek farkındalık oluşturmak ve vatandaşların rehavete kapılmadan salgınla mücadeleye devam etmelerini sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Belgesel ile filyasyon ekiplerinin sahada yaşadığı zorlukları ve önemli olayları bir nebze olsun topluma yansıtmaya gayret ettiklerini vurgulayan Usta, "Ekip arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Zorlu ve meşakkatli bir çalışmaydı. Çünkü filyasyon ekipleri doğayla ve sıkıntıyla iç içe her tür iklim koşullarıyla mücadele edecek şekilde ortadalar. Salgın sürecinde en ön safta görev yapıyorlar." dedi.

Usta, bu tür çalışmaları kendilerini anlatmaktan çok halkın duyarlılığını arttırmak adına yaptıklarını dile getirerek, "Öyle umuyoruz ki bu tür çalışmalarla halkımız Kovid-19 pandemisinin farkındalığını daha da hissedecek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını daha sıkı olarak uygulayacaklar. Hepimiz serbestleşme dönemlerini özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

