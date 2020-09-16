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Kovid Çağrı Merkezi evde tedavi olan hastaları kontrol ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Kovid Çağrı Merkezi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında virüs tanısı alan ya da temaslı olduğu için evde izole olan hastaların semptom ve izolasyon sorgulamalarını yapıyor.Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kovid Çağrı Merkezi, 2 hekim, 19 yardımcı sağlık personeliyle birlikte 24 Ağustos’tan bu yana UMKE binasında hizmet veriyor.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Kovid Çağrı Merkezi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında virüs tanısı alan ya da temaslı olduğu için evde izole olan hastaların semptom ve izolasyon sorgulamalarını yapıyor.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kovid Çağrı Merkezi, 2 hekim, 19 yardımcı sağlık personeliyle birlikte 24 Ağustos’tan bu yana UMKE binasında hizmet veriyor. Çağrı merkezinde görevli personeller, korona virüs tanısı alarak evde tedaviye alınan hastalara telefon ile ulaşarak semptom ve izolasyon sorgulamasını yapıyor. Tedavi ve izolasyon süreçlerini de yakından takip eden personeller, hastalıkla ilgili bilgilendirmeler yapıyor.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, korona virüs ile mücadelede önemli bir yer tutan Kovid Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde görevli hekimler Uz. Dr. Celile Hatipoğlu ve Dr. Erhan Kaya’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının daha yoğun ve özveriyle çalıştığını belirten Öztürk, “Korona virüs ile mücadelede tanı ve tedavi konusundaki çalışmalar başarıyla yürütülmektedir. Kovid Çağrı Merkezi’nin kurulmasının amacı da ülkemizin başarıyla yürüttüğü mücadelede izolasyondaki vatandaşlara danışmanlık etmek, sorularına cevap vermek, sahada görevli ekiplerimizin koordinasyonunu tek bir çatı altında toplamaktır. Çağrı merkezimiz şuanda 2 hekim 19 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 21 kişiyle hizmet vermektedir. Ülkemizin yürüttüğü bu mücadelede izolasyon tedbirlerini ne kadar çok insana anlatabilirsek, korona virüs ile mücadelede o kadar hızlı yol alırız. Çağrı merkezimizde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımıza korona virüs ile mücadeledeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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