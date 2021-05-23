Kovid nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan annenin bebeğiyle buluşması duygulandırdı

Hem anne hem de bebek için ölümle yaşam arasında geçen zorlu sürecin ardından Avcı, uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başardı. Avcı'nın Kovid-19'u tamamen atlattığı sırada İklim bebek de yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze alındı.

- "Sağlıkçılarımız sayesinde ben de iyileştim, bebeğim de iyileşti"

Anne Avcı, AA muhabirine, bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını söyledi.

Anne olmanın tarifsiz bir mutluluk yaşattığını belirten Avcı, "Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun, bebeğimi de gördüm, çok mutluyum." dedi.

Avcı'nın annesi Naciye Doğruel de hem torununu hem de kızını kurtaran tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

Çok sıkıntılı günler geçirdiklerini dile getiren Doğruel, "Allah'ım onları bize bağışladı. Çok zorlu bir süreçti ama Allah'a çok dua ettik o da kabul etti ve kızımı da torunumu da kurtardı." diye konuştu.

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Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti.

Anne Avcı'nın ilk başlarda yaşama şansının yüzde 10 olduğunu ancak doğru tedavilerle bu şansı arttırıp onu hayata bağladıklarını anlatan Alparslan, şöyle konuştu: