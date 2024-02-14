Kovulduğu belediyeyi yakmıştı, bu sefer tutuklandı

Kırklareli Belediyesi’ne ait Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’ndeki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi’nin binasına yanıcı madde atarak yangın çıkardığı ileri sürülen eski belediye çalışanı Ü.T. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partinin çarşamba toplantısında yaptığı açıklamada gözaltına alınan Ü.T’.nin tutuklandığını duyurdu.

Belediyenin şirket binasında kundaklama olduğunu anlatan Kesimoğlu, “Bir kundaklama girişimi ile karşı karşıya kaldı. Geçekten çok üzüldük ama tesellimiz bir can kaybının olmamasıydı. Ciddi maddi hasarlarımız oluştu. İlk andan beri emniyet, itfaiye, zabıta teşkilatımız, Valimiz hep bizimle beraberdi. Fail yakalandı ve gözaltına alındı. Bütün deliller onu gösteriyor. Bizim belediyemizde çalışan bir kişi ama hukuka aykırı, ahlaka aykırı tavırlarından dolayı biz işine son vermiştik. Onun yaptığı bir girişim gibi gözüküyor” dedi.

Kesimoğlu, bu olayların Kırklareli’ne yakışmadığı söyledi.

