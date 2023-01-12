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Kovulduğu iddia ediliyordu! Seren Serengil "psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle..." dedi

12.01.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in yayını terk ettikten sonra Söylemezsem Olmaz programından kovulduğu iddia ediliyordu. Günlerce sessiz kalan Serengil sonunda açıklama yaptı. Seren Serengil "psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle..." ayrıldığını iddia etti.

Kovulduğu iddia ediliyordu! Seren Serengil "psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle..." dedi

Bir süredir Bircan Bali ve Arto ile küs olan Seren Serengil, programda Ebru Yaşar haberi istemeyince kriz çıktı. İddialara göre yapımcıyla kavga eden Serengil sonunda kovuldu. Hastanelik olan Seren Serengil günler sonra açıklama yaptı.
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Seren Serengil, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Mobbinge uğradığını söyleyen Serengil, "Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" dedi.

"OLANLARA DAHA FAZLA TAHAMMÜLÜM KALMADI"

Seren Serengil paylaşımında şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım."


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