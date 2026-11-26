Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Haysiyet dizisiyle ekranda olan Doğukan Güngör Empati programına konuk oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan başarılı oyuncu, geçmişte yaşadığı bir ayrılıkla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

"KIZ ARKADAŞIM BAŞROL OLDUĞUNDA BENDEN AYRILDI"

Vefasızlık denildiğinde aklına gelen ilk olayı anlatan Güngör, eski sevgilisinin başrol olmasıyla ilişkilerinin sona erdiğini belirterek, "Ben yer aldığım projelerde iyi rollerde yer aldım. Bu benim hayatımda tevazumu artırır. Ancak bir kız arkadaşım vardı; başrol olduğunda ilk yaptığı iş benden uzaklaşmak oldu, benden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Sunucu "İsim ver" diye ısrarcı olsa da başarılı oyuncu isim vermemeyi tercih etti.



AKLA O İSİM GELDİ

Bu açıklama sonrası Doğukan Güngör'ün o dönem sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Doğukan Güngör'ün itirafı sonrası akla Sude Zülal Güler geldi.

2020-21 yılında Doğukan Güngör Zümrüdüanka dizisinde oynarken Sude Zülal Güler ile sevgiliydi. O dönem Güler Şeref Sözü dizisinden başrol oyunculuk teklifi almıştı.

Ancak bu iddialar sosyal medyada yayılsa da taraflardan gelen net bir açıklama olmadı.