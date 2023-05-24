YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. "Köy Çocuk" projesinde çocuklar müzikle büyüyor

"Köy Çocuk" projesinde çocuklar müzikle büyüyor

24.05.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilovası’nda geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Köy Çocuk projesi çerçevesinde başlatılan müzik eğitimlerine minikler büyük ilgi gösteriyor.

"Köy Çocuk" projesinde çocuklar müzikle büyüyor

Geçtiğimiz yıl Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde kurulan Köy Çocuk Eğitim Yuvası’nda başlatılan müzik kurslarına, minikler büyük ilgi gösteriyor. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde başlatılan müzik eğitimleri çerçevesinde miniklere profesyonel müzik eğitmenleri tarafından bağlama, gitar, org ve piyano eğitimleri veriliyor. "Çocuklar her şeyimizdir" sloganıyla yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, “Müzik ruhun gıdasıdır. Çocuklarımız her şeyimizdir. Dilovalı çocuklar, açmış olduğumuz müzik odalarında bağlama, gitar, org, piyano eğitimleri almaya devam ediyorlar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çayırova’da sünnet şöleni kayıtları başladıÇayırova’da sünnet şöleni kayıtları başladı
Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıTokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Başkentte yarın başlıyorTürk Mutfağı Haftası etkinlikleri Başkentte yarın başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Dilovası

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Çarşamba

Anibal eczanesi
Gebze
Senem eczanesi
Izmit
Pelin eczanesi
Golcuk
Sevil eczanesi
Izmit
Fatih eczanesi
Izmit
Şifa eczanesi
Izmit
Genç eczanesi
Kandira
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.