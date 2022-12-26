Köy çocuklarına park hediye ettiler

3 gün boyunca Örankaya köyünde kalan Sosyal Ben Vakfı gönüllüleri, bu süre içerisinde Örenkaya İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul bahçesine kurulan Umut Parkı’nın açılışına Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da katıldı. Bozkurt, okul yöneticileri ve öğrencileri ile bir süre sohbet ederek, bilgiler aldı.

Umut parkını Örenkaya’ya kazandıran vakıf yöneticilerine öğrenciler adına teşekkür eden Bozkurt, köy çocuklarının eğitiminde oyun parklarının önemini vurguladı.

