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Köy çocuklarına park hediye ettiler

26.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Ben Vakfı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya köyü çocuklarına, ‘Umut Parkı’nı hediye etti.6 köyde çocukları parka kavuşturan Sosyal Ben Vakfı, 7’nci Umut Parkını Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yaptı.

Köy çocuklarına park hediye ettiler

3 gün boyunca Örankaya köyünde kalan Sosyal Ben Vakfı gönüllüleri, bu süre içerisinde Örenkaya İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul bahçesine kurulan Umut Parkı’nın açılışına Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da katıldı. Bozkurt, okul yöneticileri ve öğrencileri ile bir süre sohbet ederek, bilgiler aldı.

Umut parkını Örenkaya’ya kazandıran vakıf yöneticilerine öğrenciler adına teşekkür eden Bozkurt, köy çocuklarının eğitiminde oyun parklarının önemini vurguladı.

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