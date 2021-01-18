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Köy çocuklarını ısıtan yardım

18.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Van’ın Başkale ilçesine hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen 200 adet kışlık bot ve 200 adet kışlık mont köy çocuklarına dağıtıldı.İstanbul’da ikamet eden hayırsever iş adamı Hasan Atasoy, Başkale ilçesindeki çocuklar için aldığı kışlık bot ve botları 23 Şubat 2020’de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve konteynerde yaşayan çocuklar için gönderdi.

Van’ın Başkale ilçesine hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen 200 adet kışlık bot ve 200 adet kışlık mont köy çocuklarına dağıtıldı.
İstanbul’da ikamet eden hayırsever iş adamı Hasan Atasoy, Başkale ilçesindeki çocuklar için aldığı kışlık bot ve botları 23 Şubat 2020’de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve konteynerde yaşayan çocuklar için gönderdi. Özpınar Mahallesi’ndeki konteyner kentte mahalle muhtarı Cezmi Arslan tarafından ayakkabı numaraları tespit edilen 200 çocuğa kışlık bot giydirildi. Yine aynı hayırsever iş adamı tarafından gönderilen 200 adet kışlık mont ise ilçeye bağlı Yukarı Darıca ve Aşağı Darıca mahallelerinde tespit edilen çocuklara belediye ekipleri tarafından dağıtıldı.
Ayakkabı ve montlarını giyen çocuklar, kendilerine yapılan yardımdan dolayı hayırsever iş adamına teşekkür etti.
Konteyner kentte yaşadıklarını belirten Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, hayırsever iş adamına teşekkür ederek, “Çocuklarımıza ayakkabı gönderen hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Bu kışta çocukları düşündüğü için çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Allah kendilerinden razı olsun. Köyüm adına kendisine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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