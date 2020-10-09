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Köy kadınlarının zorlu tandır ekmeği yapma telaşı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu’nun özellikle kırsal bölgelerinde ve köylerinde yaşayan kadınlar geçmişten günümüze kadar gelen zorlu tandır ekmeği yapımı telaşını sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu’nun özellikle kırsal bölgelerinde ve köylerinde yaşayan kadınlar geçmişten günümüze kadar gelen zorlu tandır ekmeği yapımı telaşını sürdürüyor. Bitlis’te de köyde yaşayan kadınlar, kendi ürettikleri buğdayları una çevirerek tandır ekmeği yapıyor.
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde yaşayan kadınlar, ayda 3-4 defa toplu halde tandır ekmeği pişiriyor. Sabahın erken saatlerinde hamur mayalayan kadınlar, öğle saatlerinde tandırlarını yakarak ekmek pişirmek için hazır hale getiriyor. Mayalanan ve hazır hale getirilen hamurlar imece usulü ile tandır evlerine taşınarak burada ekmek haline getirilip pişiriliyor. Yakılan tandırla birlikte yoğun duman altında zorlu bir ekmek pişirme telaşına düşen kadınlar, arada bir tandır evlerinden dışarı çıkarak temiz hava alıyor. Tandır evlerinin üstünde bulunan havalandırma deliklerinden içeriye süzülen ışığın dumanla oluşturduğu ambiyansla ortaya çıkan görüntülerle birlikte 2-3 saat boyunca zorlu bir emek harcayan kadınlar gün sonunda kendilerine 1 hafta veya 10 gün yetecek tandır ekmeklerini pişiriyor.
Cemalettin köyünde tandır ekmeği pişiren kadınlardan Herdem Güvendik, “Cemalettin köyünde oturuyoruz. Haftada bir tandır ekmeği yapıyoruz. 24 senedir ben bu köydeyim. 20 senedir ben bu işi yapıyorum. Bir hamurda 200 tane ekmek çıkıyor. On güne kadar bize yetiyor. Tandır ekmeği yapmanın zorluğu çok ama mecbur yapıyoruz” dedi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

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Sabah
06:08
Öğle
12:04
İkindi
15:16
Akşam
17:50
Yatsı
19:06

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Hayat Eczanesi
Tatvan
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